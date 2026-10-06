L’Italie bat la Turquie 3-1 et prend la deuxième place

Une entame laborieuse à Bologne

L’Italie a battu la Turquie 3-1 au Stadio Dall’Ara de Bologne, s’emparant de la deuxième place du groupe 1 en Ligue des nations avec sept points. Roberto Mancini avait procédé à neuf changements par rapport au match nul contre la France, seuls Gianluigi Donnarumma et Alessandro Bastoni conservant leur place dans le onze de départ. Chez les Turcs, Vincenzo Montella était privé d’Arda Güler et Baris Alper Yilmaz, suspendus.

Le début de rencontre s’est révélé peu intense, marqué par des passes horizontales et des frappes non cadrées, à l’exception d’une tentative d’Ozan Kabak détournée en corner par Gianluigi Donnarumma. Les vingt premières minutes ont été laborieuses pour une Nazionale remaniée avant que Gianluca Scamacca ne débloque la situation d’une reprise de volée à la 26e minute, mettant fin à trois ans de disette en sélection.

Photo : Lalibre

Réaction turque et fin de match décisive

Après l’ouverture du score, les Italiens ont misé sur les phases de transition avec une ligne défensive haute. À l’heure de jeu, la Turquie a égalisé grâce à Aral Simsir à la 61e minute. La Squadra a toutefois immédiatement réagi : trois minutes plus tard, Riccardo Calafiori a redonné l’avantage à son équipe de la tête sur un service de Nicolo Barella. En fin de match, Francesco Pio Esposito a scellé le score à la 87e minute.

On a un peu souffert au début, mais c’est globalement un bon match. Avec tous ces changements, c’était normal qu’on perde en fluidité, mais l’équipe s’est bien accrochée et a vite réagi après l’égalisation turque , a analysé Roberto Mancini sur la chaîne Rai Uno.

Photo : RMC Sport

Conséquences au classement