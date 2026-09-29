Mexico to host WBSC under-15 baseball world cup for fourth time

México se consolida como un referente del talento juvenil al recibir por cuarta ocasión la Copa Mundial de Beisbol Sub15 WBSC Mérida 2026. La edición número 21 del torneo juvenil, y la séptima en la categoría Sub15, se llevará a cabo del 25 de septiembre al 4 de octubre.

Los encuentros de esta competencia se disputarán en dos ciudades mexicanas: Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo.

Historia y sedes previas del torneo juvenil

El campeonato comenzó originalmente en 1989 en la categoría Sub16, año en el que Japón se coronó como el primer campeón mundial juvenil al recibir el evento. Posteriormente, el torneo cambió su formato a la categoría Sub15 a partir de 2012.

La primera sede mexicana bajo la nueva categoría Sub15 fue Chihuahua en 2012, donde Venezuela se impuso ante Cuba y Chinese Taipei venció a México por el bronce. México ha sido anfitrión en cuatro de las siete ediciones disputadas en este grupo de edad, sumando la cita actual en la península de Yucatán.

Campeones anteriores y relevancia internacional

A lo largo de la historia de la categoría Sub15, varios países han levantado el cetro mundial. Cuba logró su primer título en Sinaloa 2014 frente a Estados Unidos y repitió en Iwaki, Japón, convirtiéndose en el primer país en retener el cetro. Estados Unidos también ha conquistado el título en repetidas ocasiones, incluyendo una defensa del campeonato tras la cancelación de la edición de 2020 por la pandemia de COVID-19.

Por su parte, Japón conquistó la medalla de oro en la categoría Sub15 por primera vez en 2024, durante la edición celebrada en Colombia. Para los jóvenes peloteros, esta competencia representa el primer escalón para representar a su nación y captar la atención internacional de ligas profesionales interesadas en sus talentos.