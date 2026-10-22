NBC News: EE. UU. retira tropas por riesgo de escalada con Irán

Estados Unidos ha comenzado a retirar tropas de algunas de sus posiciones en Oriente Medio debido al riesgo de una nueva escalada de hostilidades con Irán y sus aliados, según informó NBC News citando a fuentes conocedoras de los movimientos. La medida de Washington busca proteger la seguridad del personal militar ante la posibilidad de nuevos ataques en la región.

Esta decisión operativa se produce en un contexto de crecientes tensiones y coincide con otras medidas de protección adoptadas por el Departamento de Estado, que anunció la retirada de sus empleados gubernamentales no esenciales y de sus familiares de Arabia Saudí ante la acción de los rebeldes hutíes, respaldados por Teherán. La diplomacia estadounidense advirtió que las hostilidades podrían intensificarse rápidamente y extenderse más allá de la zona inmediata.

Retirada de personal y contexto de seguridad

La evacuación de los efectivos militares responde directamente a las preocupaciones por la seguridad del personal estadounidense ante la amenaza de nuevos ataques. Paralelamente, la orden del Departamento de Estado afecta de manera directa a los familiares y al personal gubernamental no esencial desplegado en territorio saudí, reflejando el alcance de las medidas preventivas adoptadas frente a las tensiones con los hutíes.

BREAKING: US troops withdraw from Iraq amid Iran war

Ataque de dron en el yacimiento de Shaybah

En la misma jornada en que se conocieron estos movimientos militares, al menos dos personas murieron y otras dos resultaron heridas por los restos de un dron interceptado. El aparato había sido lanzado contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, situado cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades de Riad no atribuyeron el ataque a ningún grupo, y los rebeldes hutíes no lo habían reivindicado hasta el momento.