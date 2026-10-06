Nueva York declara emergencia por aumento de casos de sarampión

El estado de Nueva York declaró este lunes una emergencia estatal por el aumento de casos de sarampión, mientras que Pensilvania superó los 1.000 contagios en 2026, lo que sitúa a Estados Unidos ante su peor año de esta enfermedad desde 1991 con casi 3.900 casos registrados según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Medidas de emergencia en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva para ampliar el grupo de profesionales autorizados a administrar vacunas contra el sarampión e incluir a paramédicos, personal de emergencias médicas avanzadas, farmacéuticos y matronas. La medida también habilita a los profesionales sanitarios para solicitar pruebas de detección de la enfermedad.

«Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación. Por tal motivo, he implementado disposiciones para ampliar la cantidad de expertos sanitarios capacitados para vacunar y efectuar análisis. Estas medidas de emergencia protegerán a los neoyorquinos», declaró Hochul. El Departamento de Salud de Nueva York confirmó que hasta el 3 de octubre se registraron 108 casos en el estado este año, con siete en la ciudad de Nueva York y 101 en el resto del territorio.

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En relación con este asunto, mediante un comunicado, el senador estatal Gustavo Rivera puntualizó que el «preocupante aumento de casos de sarampión se debe a una disminución en la vacunación infantil, impulsada por la desinformación, y está provocando una emergencia de salud pública».

Evolución de los contagios en Pensilvania y el resto del país

En Pensilvania, las autoridades informaron el lunes que se han registrado 1.004 casos desde el inicio del brote en abril pasado al oeste de Filadelfia. Del total de contagios en ese estado, 198 personas requirieron hospitalización y se han reportado cinco muertes.

A nivel nacional, el brote actual se suma a grandes brotes ocurridos desde comienzos de 2025 en estados como Texas, Utah y Carolina del Sur, este último con 997 casos. Según los CDC, Estados Unidos había declarado eliminado el sarampión en el año 2000 gracias a los altos niveles de inmunización, pero la cobertura entre los niños ha caído por debajo del 95 %, cifra necesaria para prevenir la transmisión sostenida.