Paramount completes acquisition of Warner Bros Discovery to Skydance

Paramount ha completato l’acquisizione di Warner Bros. Discovery per 81 miliardi di dollari (72 miliardi di euro), dando vita a un nuovo gigante di Hollywood chiamato Skydance. La fusione riunisce HBO Max, film che vanno da “Harry Potter” a “Sinners” e reti come CNN sotto lo stesso tetto di Paramount+, CBS e titoli come “Top Gun” e “Il padrino”.

L’acquisizione da 111 miliardi di dollari

Inclusi i miliardi di dollari di debito, l’acquisizione di Warner da parte di Paramount arriva a quasi 111 miliardi di dollari (98,6 miliardi di euro). La nuova società avrà ricavi annui vicini ai 70 miliardi di dollari (62,5 miliardi di euro) e punta a oltre 6 miliardi di dollari (5,4 miliardi di euro) di risparmi sui costi all’anno entro tre anni. David Ellison sarà presidente e amministratore delegato, mentre l’ex numero uno di Mattel, Ynon Kreiz, seguirà la gestione operativa quotidiana e l’integrazione delle due attività.

I primi passi della corsa di Paramount per Warner si sono trasformati in una caotica guerra di offerte. Warner ha inizialmente siglato a dicembre un accordo di studio e streaming con Netflix. Ma Paramount, controllata da Skydance, ha lanciato un’offerta ostile per rilevare l’intera società, includendo reti come CNN e Discovery. Paramount ha alzato la proposta a 31 dollari per azione, e Netflix ha scelto di sfilarsi dalla corsa. Warner e Paramount hanno firmato un accordo di fusione a fine febbraio.

Controllo normativo e investimenti dal Golfo

Paramount ha superato in estate gli ostacoli antitrust per l’acquisizione di Warner, ottenendo il via libera dalle autorità garanti di tutto il mondo, compreso il Dipartimento di Giustizia dell’amministrazione Trump. A luglio i procuratori generali democratici di 12 Stati, guidati dal californiano Rob Bonta, hanno fatto causa per bloccare la fusione. A settembre sono arrivati gli accordi transattivi, che includono l’impegno dell’azienda ad aumentare la produzione cinematografica negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni, investire nella formazione e nello sviluppo professionale del personale e istituire un board per l’indipendenza editoriale di CNN e CBS.

Per finanziare l’acquisizione di Warner, Paramount ha ottenuto miliardi di dollari di sostegno da tre Paesi del Golfo: Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. La Federal Communications Commission (FCC) ha approvato la richiesta dell’azienda perché gli investitori stranieri potessero arrivare a detenere fino al 100% delle partecipazioni indirette nel capitale, senza diritti di voto. L’FCC ha sostenuto che un maggiore accesso ai capitali avrebbe rafforzato il settore radiotelevisivo e sarebbe quindi “nell’interesse pubblico”.

L’indipendenza editoriale di CNN e CBS

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato regolarmente i servizi di CNN e ha chiesto che la rete fosse venduta durante la battaglia per il controllo. La sua amministrazione ha anche accolto con favore la prospettiva che Ellison ne prendesse le redini. Per monitorare CNN e CBS, la società ha accettato di creare un “News Editorial Independence Board”.

I critici ricordano il caos già registrato a CBS sotto la proprietà Skydance e mettono in dubbio l’efficacia del board. La nuova società manterrà Mark Thompson come direttore di CNN, mentre Ellison ha assicurato che l’indipendenza editoriale sarà mantenuta.

Le star di Hollywood prendono posizione

Ad aprile, migliaia di attori, sceneggiatori e registi, tra cui Jane Fonda, Mark Ruffalo, Denis Villeneuve e J.J. Abrams, hanno firmato una lettera contro la fusione, avvertendo del rischio di meno posti di lavoro e meno scelta per il pubblico. L’opposizione è emersa anche durante la stagione dei premi, con spille #BlockTheMerger e discorsi di ringraziamento come quello di Sally Field, che ritirando il suo Emmy ha detto: “Non possiamo permettere che quelle voci vengano zittite, indebolite o fuse”.

Paramount Skydance settles with 12 states over acquisition of Warner Bros. Discovery

Dall’altra parte, Tom Cruise e James Cameron hanno sostenuto Paramount, mentre Ellison ha ribadito il suo impegno per l’uscita dei film in sala. Le azioni Skydance hanno iniziato a essere negoziate martedì alla Borsa di New York con il simbolo “SKYD”, mentre Ellison prevede di fondere gradualmente Paramount+ e HBO Max in un unico servizio di streaming.