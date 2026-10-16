Rakuten Wallet distributes physical Shiba Inu Coins

Durante un seminario, la plataforma japonesa Rakuten Wallet está entregando a los poseedores de Shiba Inu (SHIB) una moneda conmemorativa física, a pesar de que la cotización del memecoin continúa en descenso debido a la presión ejercida por las cifras de inflación en Estados Unidos. Esta estrategia de obsequios demuestra cómo las compañías consolidadas emplean actividades presenciales para mantener el compromiso de las comunidades de memecoins cuando el mercado presenta condiciones desfavorables para el activo.

Mientras la compañía organiza sus eventos educativos presenciales, el contexto del mercado no es alentador. El valor de SHIB registraba un retroceso, experimentando una baja cercana al 2.23% en un lapso de 24 horas, situándose próximo a los 0.00000496 dólares. La tendencia bajista fue impulsada por cifras de inflación en Estados Unidos que superaron las previsiones, intensificando los temores ante posibles ajustes en los tipos de interés, sumado a que el token ya acumulaba varios días de pérdidas consecutivas.

Detalles de las monedas físicas y eventos presenciales

Las piezas metálicas de Shiba Inu distribuidas por Rakuten Wallet son objetos conmemorativos que se dieron a conocer originalmente en julio de 2026. Al carecer de cualquier conexión funcional con la blockchain o con los tokens SHIB reales, estos artículos tienen una función exclusiva como piezas de colección y material promocional. Cada pieza usa tecnología de arenado para crear un acabado visual especial que la hace única.

🎁 Rakuten Wallet 向 SHIB 持有者发放实体纪念币Rakuten Wallet distributes physical commemorative coins to SHIB holders at workshophttps://t.co/spicIhJaNk — https://x.com/Techub_News/status/2110846427744063608

El lanzamiento de julio fue descrito como la primera moneda física de Shiba Inu de su tipo. La serie “Real Coin” de la plataforma ya incluye Bitcoin, Ethereum y XRP, y ahora la moneda metálica de SHIB se ha unido a esta colección. Desde que habilitó el trading de esta memecoin en abril, Rakuten Wallet ha brindado su respaldo a Shiba Inu, y estas monedas físicas sirven para reforzar dicho compromiso en encuentros personales.

Mecánica de distribución y participación

La razón principal de esta iniciativa es la participación. Rakuten Wallet integra charlas educativas con la entrega de un detalle sencillo, facilitando así un vínculo con los inversores de memecoins que trasciende el entorno digital. El exchange ya ha repartido monedas similares antes en un evento en Fukuoka y planea repetir la promoción en seminarios en Sapporo y Osaka.

Foto: es.finance.yahoo.com

El proceso para obtener la pieza es sencillo. Los asistentes solo deben acreditar su tenencia de SHIB exhibiendo la interfaz de su aplicación de Rakuten Wallet ante el personal del evento. Todos los que cumplan este requisito reciben una moneda física sin excepción durante los eventos, como ocurrió en la inversión organizada junto a la startup y los seminarios programados con la participación del analista sénior Matsuda.