Real Teatro de Retiro Unveils 2026-2027 Season with 198 Family & Kids Performances in Madrid

El Real Teatro de Retiro, proyecto artístico del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid dedicado al público infantil, juvenil y familiar, ha anunciado oficialmente su temporada 2026–2027. En el Centro Cultural Daoiz y Velarde, desde septiembre de 2026 hasta julio de 2027, se presentarán 40 espectáculos diferentes en 198 funciones, con 47 dirigidas a centros escolares y 151 al público familiar.

The Bottom Line Massive Scale: La temporada 2026–2027 incluye 198 funciones en total—47 para escuelas y 151 para familias—con repertorio que abarca ópera, danza y experiencias inmersivas.

La temporada 2026–2027 incluye 198 funciones en total—47 para escuelas y 151 para familias—con repertorio que abarca ópera, danza y experiencias inmersivas. Talent Incubator: La programación destaca en producciones propias y plataformas para artistas emergentes, incluyendo talleres operísticos y composiciones de estudiantes.

La programación destaca en producciones propias y plataformas para artistas emergentes, incluyendo talleres operísticos y composiciones de estudiantes. Diverse Repertoire: Se incluyen cine mudo con música en vivo, homenajes a García Lorca por el centenario de la Generación del 27 y ciclos de música clásica interactiva.

Una Temporada Histórica para los Públicos Jóvenes de Madrid

Según las declaraciones del presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, el espacio abarca 7.700 metros cuadrados en dos auditorios y ha recibido a más de 123.000 personas desde su apertura, un incremento del 33% respecto a 2024. La dirección del Teatro, Raquel Rivera, destacó que la programación se enfoca en el desarrollo de la infancia y la inclusión. La temporada se iniciará el 26 de septiembre con el ciclo Miniclásica en el Hall, seguido el 3 de octubre por Sarao Barroco en la sala principal, interpretado por Andreas Prittwitz y el conjunto Lookingback.

Conectando Tradiciones Clásicas con Voces Emergentes

La ópera sigue siendo un pilar central. En febrero, La Federica presentará una adaptación de El barbero de Sevilla de Rossini. Dos producciones propias, Las bodas de Fígaro ópera-estudio y un ciclo de Micróperas creadas por alumnos de la Cátedra de Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, destacarán el impulso a jóvenes talentos.

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La programación también rendirá homenaje al centenario de la Generación del 27 con ¡Anda jaleo, jaleo!, basado en el imaginario de Federico García Lorca. Soy Salvaje, de La Maquiné, narrará la historia de una niña criada en la selva, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Datos Clave: La Temporada 2026–2027 del Teatro de Retiro

Métrica/Categoría Detalles Total de Funciones 198 funciones programadas (septiembre 2026 – julio 2027) Distribución de Público 151 funciones para familias, 47 matinés escolares Desglose de Producciones 40 espectáculos en total, incluyendo 18 producciones propias (4 estrenos absolutos) Ubicación Principal Centro Cultural Daoiz y Velarde (7.700 metros cuadrados, 2 auditorios)

Cine Mudo, Talleres Interactivos y Tradiciones Navideñas

Los ciclos Cineclásica y El Real Junior de Cine regresan con películas clásicas del cine mudo, como El gabinete del doctor Caligari y El acorazado Potemkin, acompañadas por música en vivo. Títulos como La pequeña cerillera y El sueño de una noche de verano también estarán presentes. Los más pequeños disfrutarán de Un paseo por Disney, una propuesta basada en las músicas de las películas de la factoría cinematográfica.

Photo: diariodia.es

El calendario navideño incluirá Un día en canciones, El cascanueces, un Concierto Coral Infantil y el Pequeño Concierto de Año Nuevo. Nuevas experiencias como La vuelta al mundo en 80 vientos, producida con Constanza Lechner, y Un paseo por Disney mostrarán la adaptación de propiedades intelectuales para ambientes teatrales en vivo.

Educación, Inclusión y Alcance Regional

El Teatro de Retiro mantiene su compromiso con la educación y la inclusión mediante el Programa Colegio Amigo y LÓVA, que llega a su 19.ª edición y ha alcanzado a más de 30.000 escolares y docentes. La Agrupación Musical Inclusiva, creada en 2020, cerrará la temporada con un concierto de obras compuestas desde diferentes perspectivas.