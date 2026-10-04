Sidp: italiani dal dentista ma il 41,3% non usa il filo

Oltre il 60% degli italiani si reca regolarmente dal dentista per controlli, registrando un netto incremento rispetto al 37% delle rilevazioni precedenti, ma tra le mura domestiche la prevenzione orale resta a metà secondo l’indagine Omni Salus 2026 promossa dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) su un campione di 3.000 adulti. A fronte di una crescente attenzione in studio — con il 43% che si visita ogni 6-12 mesi, il 20,6% poco meno di una volta l’anno e solo il 16% che non vede un odontoiatra da oltre cinque anni — quattro italiani su dieci preferiscono affidarsi al collutorio trascurando completamente gli strumenti meccanici per la pulizia degli spazi interdentali.
Il divario domestico tra collutorio e filo interdentale
L’indagine evidenzia abitudini casalinghe contraddittorie: se il 40,8% utilizza il collutorio o altri sciacqui almeno tre volte a settimana — evidenziando una quota di utilizzo giornaliero superiore tra le donne (23,3%) rispetto agli uomini (16,5%) — allo stesso tempo il 41,3% non usa mai il filo o altri strumenti di igiene interdentale, con un picco marcato tra gli over 70. Solo il 28,7% impiega questi ultimi con un’adeguata frequenza compresa tra tre e sette o più volte a settimana.
L’utilizzo del collutorio è comodo e veloce, ma non sostituisce il filo o lo scovolino, che restano gli unici strumenti, oltre allo spazzolino, in grado di rimuovere meccanicamente la placca batterica in particolare negli spazi interdentali dove origina la maggior parte delle patologie gengivali, dichiara Leonardo Trombelli, presidente SIdP, sottolineando che il collutorio va inteso come un ausilio da inserire sempre dopo lo spazzolamento e l’igiene interdentale.
Cure parodontali e accesso ai trattamenti
Il deficit di prevenzione domiciliare si accompagna a un divario profondo nell’accesso alle cure per la parodontite, patologia che interessa complessivamente circa il 60% della popolazione italiana, con un 10-15% di forme gravi o avanzate stando ai dati diffusi da SIdP. Solamente il 12,5% degli intervistati dichiara di aver ricevuto la pulizia sottogengivale, l’intervento di primo livello raccomandato per fermare l’insorgenza e la progressione della malattia.
L’indagine rileva inoltre un ulteriore collo di bottiglia che frena l’accesso alle terapie più complesse, evidenziato dalla quota di appena il 4,7% dei partecipanti sottoposta a un intervento chirurgico gengivale, la terapia parodontale di secondo livello riservata ai casi avanzati o non rispondenti alle cure di base.