Spotify sufre una caída en España y deja a miles sin servicio

La aplicación de reproducción de música vía streaming Spotify no funciona con normalidad este martes 29 de septiembre de 2026 y deja a miles de usuarios sin servicio en España. Un fallo masivo en la red de la popular plataforma de transmisión de audio impide reproducir música y podcasts con normalidad.

A partir de las 15:50 hora peninsular española, las alertas por errores empezaron a multiplicarse velozmente en sitios web de seguimiento dedicados como StatusGator y Downdetector. La gran mayoría de los usuarios afectados señala graves problemas para acceder a los servidores principales, interrupciones continuas mientras suenan los temas y considerables trabas al intentar iniciar sesión desde el reproductor web o mediante teléfonos móviles con sistemas iOS y Android.

Impacto en la aplicación y plataformas de monitoreo

Este martes se ha registrado una interrupción generalizada en la plataforma de audio digital que imposibilita la escucha habitual de podcasts y canciones. La app móvil y la web presentan fallos de conectividad que impiden a gran cantidad de personas disfrutar de sus temas predilectos. Si los usuarios abren la aplicación para hacer deporte o ponerle banda sonora al trayecto a casa, se topan con un molesto silencio o pantallas de carga eternas.

Reacción de los usuarios y problemas de conexión

Diversas regiones del mundo experimentan la inactividad total del servicio a causa de una importante avería en la infraestructura de la conocida herramienta de música en streaming, lo que ha provocado gran desconcierto entre quienes intentan acceder a sus listas de reproducción. Numerosos internautas han llevado rápidamente su frustración a plataformas digitales y espacios de debate en línea para averiguar si el fallo se debe a fallas en sus conexiones wifi domésticas o a una incidencia a gran escala.