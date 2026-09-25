Zivilpolizei von Paraná zerschlägt kriminelle Organisation im Drogenhandel

Am Dienstagmorgen, dem 22., starteten Beamte der Zivilpolizei von Paraná (PC-PR) eine großangelegte Operation, um eine strukturierte und bewaffnete kriminelle Organisation zu zerschlagen. Die Gruppe widmete sich dem Drogenhandel, der Verschwörung zum Drogenhandel, dem illegalen Waffenhandel und der Geldwäsche.

Im Rahmen der Operation vollstreckten die Einsatzkräfte 15 präventive Haftbefehle und 25 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle. Die Maßnahmen erstreckten sich über die Städte Curitiba, Colombo und Guaratuba in Paraná sowie über die Gemeinden Itapema und Itapoá in Santa Catarina. Zudem ordnete das Gericht das Einfrieren von 15 Bankkonten natürlicher und juristischer Personen bis zu einem Betrag von 1 Million R$ an und traf Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich zehn von der Gruppe genutzter Fahrzeuge.

Ermittlungen und Struktur der kriminellen Organisation

Die Ermittlungen der Polizei nahmen ihren Ausgang im November 2025, als die Militärpolizei von Paraná ein Gruppenmitglied im Viertel Vila Izabel in Curitiba festnahm. Der Verdächtige fuhr ein Fahrzeug mit doppeltem Boden, in dem Drogen und Bargeld versteckt waren. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung im Viertel Mercês sichererten die Beamten 36 Kilogramm Marihuana, 72 Kilogramm Kokain, Crack, Methamphetamin, THC-Öl, Ecstasy und LSD-Pillen sowie ein Gewehr Kaliber 5,56 mm, Munition verschiedener Kaliber, 16 Magazine, Präzisionswaagen und Notizbücher mit Aufzeichnungen über den Drogenhandel.

Die Auswertung des Materials enthüllte eine hierarchische Organisation, die wie ein Unternehmen mit festen Arbeitszeiten, freien Tagen und Gehältern funktionierte. Der Anführer legte täglich über eine Messenger-Gruppe Lieferrouten, Kunden, Drogenarten und Preise fest und stellte die Fahrzeuge bereit. Unterstützung erhielt er von seiner Frau, die bei der Organisation der Fahrer und der Entgegennahme von Zahlungen half, sowie von einem Manager für die Lagerung, Fahrern, Personen für das Abfüllen und Wiegen und einem Netzwerk von Endabnehmern.

Gedecktes Geldwäscheschema und Briefkastenfirmen

Im Finanzbereich deckten die Ermittler ein Geldwäscheschema auf, das auf Briefkastenfirmen, Bankkonten von Familienmitgliedern und Dritten sowie auf Telefonanschlüssen basierte, die auf fremde Namen registriert waren. Laut Victor Loureiro Mattar Assad, Delegiertem der PCPR, existierten mehrere dieser Firmen physisch nicht und hatten keine registrierten Mitarbeiter.

Eine dieser Tarnfirmen, die formell dem Wiederverkauf von Fahrzeugen gewidmet war, erhielt systematisch Zahlungen über das brasilianische Sofortzahlungssystem Pix aus Drogenverkäufen. Eine andere Firma transferierte mehr als 2 Millionen Reais über den Finanzdienstleister der Organisation. Darüber hinaus wurde eine Immobilie auf den Namen eines Dritten erworben und mit einem Scheinmietvertrag versehen, um den Vermögenswerten einen legalen Anschein zu geben.