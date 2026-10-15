Beatriz Biedma denuncia a la Policía que Luis José Sáenz de Tejada la siguió

“Que fue llamada a declarar como perjudicada en la Audiencia Nacional, acto que tuvo lugar el pasado ocho de octubre de 2026,” declaró la magistrada Beatriz Biedma en su denuncia formal ante la Jefatura Superior de Policía de Badajoz, desatando un nuevo frente judicial en el marco de las investigaciones sobre las presuntas cloacas del Estado.

Seguimientos en carretera y temores por la integridad familiar

La juez Beatriz Biedma ha formalizado una denuncia ante la Policía en la que acusa al exjuez Luis José Sáenz de Tejada de realizar seguimientos con su vehículo particular. Los hechos ocurrieron el mismo 8 de octubre de 2026, jornada en la que la magistrada compareció en calidad de perjudicada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según detalla elmundo.es. Durante el trayecto de regreso desde el aeropuerto de Talavera la Real hacia su domicilio en Badajoz, una de sus hijas menores advirtió que un automóvil blanco se había situado en paralelo al suyo, con Sáenz de Tejada como uno de los ocupantes.

En su declaración recogida el 13 de octubre ante la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, elconfidencial.com señala que la magistrada expresó su desconcierto sobre cómo el investigado pudo conocer con exactitud su ruta y horario de desplazamiento. Biedma manifestó su temor ante la posibilidad de que se hubieran instalado dispositivos de localización GPS en su vehículo particular, reiterando que teme tanto por su propia integridad física como por la de sus hijas menores.

La conexión con el caso cloacas y el clan de los Rocho

El trasfondo de esta persecución se remonta a la instrucción que Biedma lideraba sobre el hermano del presidente del Gobierno. En ese periodo, la trama liderada por la exasistente política Leire Díez contactó con Sáenz de Tejada —un exjuez expulsado de la carrera judicial tras una condena por violencia de género— para obstaculizar las pesquisas. Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalladas por vozpopuli.com, el exjuez llegó a entablar contacto con un clan de narcotraficantes locales conocido como los Rocho, pidiendo concretamente a una de sus integrantes que agrediera físicamente a la magistrada.

Foto: vozpopuli.com

Tras la denuncia de estos hechos, el magistrado Santiago Pedraz acordó incorporar el nuevo atestado a las diligencias previas abiertas por presunto tráfico de influencias y actividades de hostigamiento. En respuesta al incremento del riesgo, el Ministerio del Interior ha asignado escolta policial permanente a la jueza Biedma.

Campañas en redes sociales y la respuesta judicial

La intimidación no se limitó al plano físico de las carreteras extremeñas. En su declaración policial, Biedma alertó de que Sáenz de Tejada ha mantenido una campaña activa a través de su canal de YouTube y intervenciones públicas en el Club de Debates Urbanos de Badajoz. En dichos soportes, el exjuez ha afirmado públicamente que no retira ninguna de sus expresiones previas, lanzando advertencias veladas como “te van a venir más sorpresitas” y haciendo alusión al conocimiento que posee sobre el centro escolar al que acuden las hijas de la magistrada.

Con el nuevo atestado ya integrado formalmente en la causa principal de la Audiencia Nacional, la instrucción avanza para esclarecer el alcance de la red de presión urdida en torno a los tribunales de Badajoz, mientras las medidas de protección para salvaguardar a la magistrada y a su entorno familiar permanecen plenamente vigentes.