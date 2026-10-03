Dragoș Anastasiu critică mentalitatea politicienilor la negocieri

Dragoș Anastasiu critică mentalitatea politicienilor la negocieri

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“În primul rând eu, familia mea, partidul meu și puțin electoratul”, a declarat antreprenorul Dragoș Anastasiu.

În timp ce facțiunile politice încearcă să formeze un nou guvern, Anastasiu a caracterizat mentalitatea politicienilor care negociază drept una condusă de întrebarea „Ce am eu de câștigat?”. Potrivit relatărilor de la Digi24 de sâmbătă, Anastasiu a susținut că participanții la discuțiile pentru formarea guvernului funcționează în principal pe baza întrebării despre câștigul personal înainte de a lua în considerare nevoile publice mai largi.

Diagnosticarea obstacolelor în calea consensului parlamentar

Apărând în programul Digi24 „În Fața Ta”, Anastasiu a diagnosticat barierele psihologice care obstrucționează consensul parlamentar. El a menționat că, pentru unii indivizi, calculul intern presupune prioritizarea lor, a familiilor lor și a partidelor lor politice, electoratul fiind pe ultimul loc.

parlament
Foto: Stiripesurse

Anastasiu a susținut că mulți oameni nu au intrat în politică pentru a face bine țării, ci pentru a-și aranja niște lucruri pentru ei, pentru familii și pentru partid. Această mentalitate împiedică părțile interesate să ajungă la o abordare unitară a guvernării.

Amenințarea reprezentată de reforme

Destrămarea coaliției de guvernare a pornit de la „o gherilă de interese” și de la pericolul unor reforme care deranjează. Anastasiu a detaliat că propriile sale demersuri privind reforma companiilor de stat au declanșat opoziția imediată a unor rețele economice.

Aceste structuri de putere înrădăcinate posedă pârghii necesare pentru a se apăra și a proteja renta pe care o extrag la nivelul administrației centrale sau al companiilor de stat.

Cântărirea alegerilor anticipate ca mecanism democratic

Abordând potențiale căi de ieșire din criza politică, Anastasiu și-a exprimat dubiile cu privire la necesitatea alegerilor anticipate, deși a recunoscut că acestea servesc drept mecanism democratic. Compromisul rămâne dificil, însă eșecurile în nominalizarea premierului indică o posibilă nevoie de a merge pe această variantă dacă nu se poate debloca altfel criza.

Așa cum a subliniat Anastasiu, problema nu este neapărat cine este nominalizat premier, ci componența Guvernului, având în vedere că oameni destoinici să fie premier există în țară.

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Marina Collins - Entertainment Editor

Senior Editor, Entertainment Marina is a celebrated pop culture columnist and recipient of multiple media awards. She curates engaging stories about film, music, television, and celebrity news, always with a fresh and authoritative voice.

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