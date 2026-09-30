Éditions L’Harmattan publie l’ouvrage Éducation, société et politique

La maison d’édition Editions L’Harmattan a publié l’ouvrage intitulé Éducation, société et politique dans son catalogue de sociologie et questions de société. Ce livre aborde diverses thématiques liées à l’éducation, à la santé et aux dynamiques sociales.

Contributions et études régionales

L’ouvrage rassemble plusieurs contributions portant sur des cas pratiques et des analyses sociologiques en Afrique. Parmi les sujets traités figurent la collaboration des acteurs et la préscolarisation au Burkina Faso avec le cas du Bisongo de Zoré, présenté par Dasmané Mogmenga, Wenkûuni Désiré Poudiougo et Oumou Diallo. Zakaria Toé examine quant à lui les facteurs individuels et institutionnels du décrochage dans le premier cycle de formation à l’Université Joseph Ki-Zerbo.

D’autres chapitres abordent l’usage informel des langues nationales sur les espaces scolaires au Cameroun sous la plume d’Ismaïla Datidjo, Amina Goron et Miriane Sandrine Kojo, ainsi que la communication pour le changement social et comportemental repensée par Anicet Jacques Laurent Quenum.

Santé, migrations et aspects juridiques

Le livre intègre également des recherches sur les déterminants socioculturels du recours à l’accouchement traditionnel en milieu rural chez les Baoulé de Bouaké en Côte d’Ivoire, étudiés par Aya Sylvie Brou Yebouet, Salifou Yéo et Bah Jean-Pierre Kouakou. Ode Sidoine Mineyere, Martin Amalama Djedou, Siata Koné et Nadjala Alassane Koné signent une cartographie des itinéraires et formes de trafic concernant les Mineurs Non Accompagnés dans les villes de Ferkessédougou et de Korhogo.

La formalisation des micro-entreprises du secteur informel burkinabè à Ouagadougou est analysée par Payaïssédé Salfo Ouédraogo, tandis que Moussa Zabsonré traite de la problématique de la prise en charge des aliénés en Haute-Volta, devenu l’actuel Burkina Faso, de la période coloniale à 1987. Enfin, Papy Basile Sakata Selebay se penche sur la construction juridique des sanctions unifiées applicables aux États-membres de l’OHADA.

Caractéristiques techniques

Le livre comporte 214 pages au format 135×215 mm. Sa date de publication est fixée au 22 octobre 2026. Il est répertorié sous l’ISBN 978-2-336-65050-0, avec des déclinaisons en ePub et PDF.