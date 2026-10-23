IFE anuncia horario especial por juego Caracas-Magallanes

Este sábado 24 de octubre de 2026, el (IFE) dispondrá de un servicio de transporte nocturno especial, prolongando su jornada laboral con una salida final a las 11:30 p.m. desde La Rinconada rumbo a Cúa. Dicha disposición busca asegurar el traslado y la llegada protegida a sus hogares para los seguidores que acudan al primer duelo de la campaña de la LVBP entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes en las instalaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar.

Detalles del horario y la ruta ferroviaria

El partido de los máximos contendientes de la pelota criolla arrancará a las 8:00 p.m., calculando que el encuentro finalice cerca de las 11:00 p.m., lo que facilitará que los asistentes lleguen con rapidez a la estación terminal del tren al concluir el encuentro. El trayecto de regreso abarcará el tramo Caracas – Valles del Tuy, brindando atención a los pasajeros que viajen hacia Charallave Norte, Charallave Sur y Cúa. La institución aconsejó a los ciudadanos planificar con anticipación su salida del estadio para ajustarse estrictamente al horario establecido.

Información oficial y normativas del servicio

Los perfiles oficiales en redes sociales de la entidad pública difundieron esta noticia (@ifetrenvzla). Ganes o pierdas, ¡el IFE te lleva seguro a casa! señaló el Instituto de Ferrocarriles del Estado mediante su estrategia comunicacional pensada para ofrecer certidumbre en la logística a los espectadores durante todo el evento de béisbol.

⚾ ¡La rivalidad más grande del béisbol se disfruta hasta el final! 🦁⚓Este sábado 24 de octubre, el Estadio Monumental Simón Bolívar vibrará con el gran clásico, y en el IFE hemos preparado un horario especial para que vivas cada inning sin preocuparte por el regreso. 🚉🏟️ pic.twitter.com/ozvlhj6miy — https://x.com/ifetrenvzla/status/2113256408737108395

Adicionalmente, la organización recordó a la ciudadanía la permanencia de las reglas sobre el funcionamiento del sistema, especificando que la entrada de animales y mascotas seguirá prohibida en los espacios y áreas de limpieza del tren por motivos de salubridad y seguridad en las operaciones. Para más información y actualizaciones, el medio también mantiene canales informativos en plataformas como el canal de Telegram de Laiguana.tv.