Mathias Olivera lascia l’Uruguay per una lesione muscolare all’inguine

Il difensore del Napoli Mathias Olivera ha lasciato il ritiro della Nazionale uruguaiana in India dopo aver rimediato un problema muscolare durante una sessione di allenamento. Il terzino ha riportato una lesione muscolare all’inguine di lieve entità e rientrerà immediatamente in Italia per iniziare il percorso di riabilitazione.

Il classe ’97 salterà la gara amichevole in programma per il tour asiatico della Celeste. In seguito agli accertamenti del caso effettuati in India, la Federcalcio uruguaiana ha annunciato il ritorno del calciatore in patria per proseguire le cure sotto la supervisione dello staff medico del club partenopeo.

Il report medico e il ritorno in Italia

La Federcalcio uruguaiana ha diramato i dettagli sulle condizioni del laterale attraverso un comunicato ufficiale: Il calciatore del Napoli ha avvertito un disturbo all’inguine durante l’allenamento di venerdì 2 ottobre in India. Sono stati effettuati gli accertamenti del caso ed è stata confermata una lesione muscolare di lieve entità. Tornerà nel suo club per proseguire il percorso di riabilitazione .

Foto: spazionapoli.it

Con questo stop, l’allenatore Diego Forlan perde una pedina nello scacchiere della Celeste, che nel corso dei precedenti impegni ha disputato due incontri, registrando una sconfitta per 3-1 contro il Giappone e una vittoria per 4-1 sulla Corea del Sud.

Le conseguenze per l’infermeria azzurra

L’infermeria del club accoglie un nuovo giocatore in vista della ripresa del campionato e del match casalingo contro il Frosinone. L’edizione evidenzia come la squadra debba fare fronte a un ulteriore infortunio dopo quello di Favasuli, che starà fuori circa un mese e mezzo.

Nonostante la lesione non sia considerata di grave entità, rimane da valutare se il laterale sarà disponibile per la ripresa del campionato. L’allenatore attende ulteriori esami per definire i tempi di recupero e l’effettivo rientro in campo del giocatore.