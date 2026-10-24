Photo Credits and Copyright Information

Die Veröffentlichung von Programm- und Sendeinformationen auf Plattformen wie TV SPIELFILM erfordert eine exakte Zuordnung von Urheberrechten und Fotocredits. Für die Sendung Wunderschön! im TV zeigt sich dabei ein komplexes Netzwerk an beteiligten Rundfunkanstalten und Produktionspartnern, deren visuelles Material strengen vertraglichen Vorgaben unterliegt.

Fotocredits und Institutionelle Zuständigkeiten

Die Dokumentation der Bildrechte weist zentrale Anlaufstellen und konkrete Pressekontakte aus. Für NDR-Produktionen fungiert die NDR Presse und Information in der Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg, als Ansprechpartner unter den Telefonnummern 040/4156-2333 oder -2305 sowie über [email protected]. Zu den aufgeführten Urhebern und Credits zählen hierbei unter anderem Raphael Bitsos, Der Prignitzer, Paul Berger, Kamera Zwei, ARTE, Thorsten Jander, ARD Degeto Film mit Daria Biliak oder Oliver Feist, beckground tv mit Tom Schünemann, sowie Matthias Vogler und Christiane Pausch für den hr.

Ebenfalls beteiligt sind Bildmaterialien und Produktionen im Zusammenhang mit dem WDR. Für entsprechende Inhalte benennen die Quellen die WDR Kommunikation/Redaktion Bild unter den Rufnummern 0221/220-7132 oder -7133 sowie über [email protected]. Genannte Credits umfassen hierbei unter anderem Guido Engels, Martin Menke, Spitz, sowie internationale Film- und Produktionskooperationen wie ASIFILMS STUDIOCANAL FRANCE 2 CINEMA SCOPE PICTURES, Firstep, Darka Movies, Studiocanal und C8 Films.

Nutzungsbedingungen und Vorgaben

Die Verwendung der Pressefotos erfolgt laut den Angaben honorarfrei, ist jedoch an strikte Bedingungen geknüpft. Die Nutzung muss gemäß der AGB im engen inhaltlichen und redaktionellen Zusammenhang mit der jeweils genannten Sendung erfolgen. Voraussetzung ist zudem die exakte Nennung des geforderten Bildnachweises, wie beispielsweise Bild: NDR/Raphael Bitsos , Bild: NDR/Der Prignitzer , Bild: NDR/Paul Berger , Bild: NDR/Kamera Zwei , Bild: NDR/ARTE , Bild: NDR/Thorsten Jander , Bild: NDR/ARD Degeto Film/Daria Biliak , Bild: WDR/2019 ASIFILMS STUDIOCANAL FRANCE 2 CINEMA SCOPE PICTURES , Bild: WDR/Firstep/Darka Movies/Studiocanal/C8 Films , Bild: NDR/beckground tv/Tom Schünemann , Bild: NDR/Matthias Vogler oder Bild: hr/ARD Degeto Film/Christiane Pausch .