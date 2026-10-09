Sweden Defeats Lithuania 0:5 in Women’s World Cup Qualifier

In Plain English: The Clinical Takeaway
- Match Context: Lithuania hosted Sweden in the first leg of the World Cup qualification playoffs, entering the fixture ranked 94th globally by FIFA, while Sweden held the 8th spot, and as recently as August 2023 were in the first position. Švedijai Kaune 0:5 (0:1) pralaimėjusios Tomo Ražanausko auklėtinės atrankos pusfinalio seriją pradėjo prieš vieną stipriausių pasaulio rinktinių, o antroji šių komandų akistata vyks antradienį Stokholme. Švedijos moterų rinktinė yra priskiriama Europos ir pasaulio futbolo elitui, 1984-aisiais tapo Europos čempione, o dar tris kartus žaidė finale (paskutinį kartą 2001-aisiais, nuo tada tris kartus iškovodama trečiąją poziciją), o pasaulio čempionatuose 2003-aisiais žaidė finale, kur nusileido Vokietijos rinktinei, keturis kartus užėmė trečią poziciją ir bronza pasidabino pastaruosiuose dviejuose čempionatuose 2019-aisiais ir 2023-aisiais.
- Match Statistics: Sweden dominated possession, registering 43 total shots to Lithuania’s 1, while corner kicks stood at 12 to 1 in favor of the visitors. Kamuolį švedės valdė 77 proc. laiko, smūgių santykis buvo triuškinantis 43:1 (į vartų plotą – 12:0), lietuvių baudos aikštelėje jos atliko net 107 lietimus (mūsiškėms tai pavyko tik vieną kartą), o tikėtinų įvarčių (xG) rodiklis siekė 5,51, kai lietuvės turėjo 0,01 (xG). Švedės atliko pirmąjį keitimą 46 min., vietoje Nathalie Bjorn leisdamos Amanda Ilestedt. Teisėjavo Deborah Anex iš Šveicarijos. Meda Šeškutė, Tereza Romanovskaja, Milda Liužinaitė, Austė Bernotaitė, Laura Kubiliūtė, Algimantė Mikutaitė, Liucija Vaitukaitytė, Ugnė Lazdauskaitė (85 min. Ugnė Jonelytė), Loreta Rogačiova (73 min. Viltė Švarcaitė), Monika Grikšaitė (73 min. Marija Jakubaitė), Rimantė Jonušaitė (89 min. Justina Blaževičiūtė) – štai tokia buvo Lietuvos rinktinės startinė sudėtis. Atsargoje: Aušrinė Bikutė, Darija Mikuckytė, Erika Šupelytė, Meida Proscevičiūtė, Austėja Jokubaitytė, Karolina Jasaitytė, Alina Špakovskaja, Greta Valikonienė. Marija Galkina taip pat pasirodė po keitimo kartu su Viltė Švarcaitė 73 min., keisdamos Moniką Grikšaitę ir L.Rogačiovą.
Defensive Resilience Tested in the Opening Half
Tomas Ražanauskas’s squad successfully contained the Swedish attack for over twenty minutes in front of a record-breaking crowd of 2,022 spectators in Kaunas, as more than 2,000 žiūrovų stebėjo pirmąsias istorijoje Lietuvos moterų rinktinės rungtynes Dariaus ir Girėno stadione. The tactical approach in the early stages relied on organized defensive positioning to disrupt passing lanes, with lietuvės sėkmingai griovė Švedijos atakas while 10 min. Lietuvos rinktinės gynėja gelbėjo šeimininkes jau ant vartų linijos, o 5 min. lietuvaitės patikimai ginasi, pačios užsirdamos kampinį, kurį nusprendė įžaisti, tačiau pateko į nuošalę. However, the defensive pressure yielded a penalty kick in the 24th minute after Loreta Rogačiova nesėkmingai pataiko į varžovę ir skiriamas 11 m baudinys.
Second-Half Surge by the Swedish Attack
The tactical dynamics shifted significantly after the interval as Sweden intensified their offensive output. The visiting side accumulated 23 shots during the second half alone and earned 12 corner kicks. Schroder pabėga nuo gynėjų ir muša antrąjį savo įvartį (0:2), followed shortly by her third conversion in the 63rd minute. Vartus mušė dar ir Amanda Ilestedt (82 min.) iš Frankfurto „Eintracht“.”
|Match Metric
|Lithuania
|Sweden
|Final Score
|0
|5
|FIFA Ranking
|94
|8
|Possession (%)
|–
|77
|Total Shots
|1
|43
|Shots on Target
|0
|12
|Expected Goals (xG)
|0,01
|5,51
Historical Context and Upcoming Fixtures
The second leg of the qualification series is scheduled for Tuesday in Sweden, where the winner of the aggregate matchup will advance to face either Scotland or Czechia (Škotijos (FIFA-24) arba Čekijos (FIFA-34)) in the subsequent round.
References
- Lietuvos futbolo federacija (LFF). Match reports and official fixture statistics.
- FIFA. Women’s World Ranking metrics and tournament qualification guidelines.
- UEFA. Women’s Nations League divisional structure and competition regulations.