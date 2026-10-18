The Plague è un film thriller del 2025 diretto da Charlie Polinger

Una pellicola thriller del 2025 diretta da Charlie Polinger al suo debutto alla regia, The Plague segue le vicende del giovane Ben, interpretato da Everett Blunck, in un campo estivo di pallanuoto nel 2003, dove il protagonista si confronta con rigide gerarchie sociali, episodi di bullismo e una misteriosa infezione cutanea nota tra i ragazzi come la peste.

Il progetto ha origine quando Joel Edgerton ricevette la sceneggiatura da Charlie Polinger con l’intenzione iniziale di dirigere il lungometraggio in prima persona; in seguito, per volere dello stesso Polinger, Edgerton decise di affiancarlo. Girato in Romania, il film unisce la tensione psicologica a una riflessione sulle ansie adolescenziali e sulla vulnerabilità fisica.

La trama e lo sviluppo della vicenda

Durante il soggiorno al campo guidato dall’allenatore noto come Daddy Wags, il protagonista Ben cerca di guadagnarsi l’approvazione del popolare Jake partecipando all’isolamento di Eli, un compagno emarginato affetto da una dermatite definita dai ragazzi la peste . Spinto dal senso di colpa, Ben si avvicina a Eli in privato offrendosi di applicargli una crema antimicotica. In seguito a voci diffuse da Jake, lo stesso Ben viene evitato e accusato di aver contratto la malattia, mentre sul suo corpo iniziano a comparire i segni della medesima affezione cutanea.

First trailer for ‘THE PLAGUE’, a film by Charlie Polinger. Starring Everett Blunck, Kenny Rasmussen, Lennox Espy and Joel Edgerton.In select theaters December 24. pic.twitter.com/I4invXl6L5 — https://x.com/MovieCoverage_/status/1987921317363138586

Il clima di tensione nel campo degenera progressivamente attraverso atti di persecuzione notturna, scontri in piscina sfociati nella violenza e l’espulsione di Jake dopo un’aggressione ai danni di Ben. Durante una festa danzante co-ed, un confronto teso tra Ben ed Eli spinge quest’ultimo a compiere un gesto estremo prima di essere accompagnato in ospedale da Daddy Wags. La narrazione culmina con il ritorno di Ben alla festa, coperto dal sangue di Eli, mentre balla in modo liberatorio ignorando l’ostilità e gli sguardi degli altri presenti.

Accoglienza e riconoscimenti internazionali

Presentato in anteprima al Festival di Cannes, The Plague ha visto la partecipazione di Joel Edgerton.

Foto: wikiwand.com

I diritti di distribuzione nordamericani sono stati acquistati ad agosto dell’anno da Independent Film Company. La pellicola ha ricevuto molteplici candidature e riconoscimenti in festival cinematografici tra cui il Festival del cinema americano di Deauville e il Denver Film Festival.