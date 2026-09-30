Un estudio de la UAL logra una ayuda de la AECC para radioterapia con IA

Con el fin de crear una aplicación informática basada en inteligencia artificial (IA) orientada a optimizar la planificación de radioterapia, incrementar la exactitud terapéutica y disminuir las reacciones adversas, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha concedido su IV Ayuda Predoctoral —valorada en más de 132.000 euros para un periodo de cuatro años— a un estudio de la Universidad de Almería (UAL).

In Plain English: The Clinical Takeaway Targeted Precision: El proyecto busca adaptar y mejorar la precisión de los tratamientos.

El proyecto busca adaptar y mejorar la precisión de los tratamientos. Workflow Efficiency: La tecnología busca reducir los tiempos de planificación médica.

La tecnología busca reducir los tiempos de planificación médica. Regional Investment: Financiado mediante una beca de cuatro años otorgada a Nelson García Román, el proyecto refuerza la investigación en Almería.

Artificial Intelligence Integration in Radiation Oncology

La radioterapia es una de las principales herramientas disponibles actualmente para tratar el cáncer. Para mejorarla, Nelson García Román ha obtenido la IV Ayuda Predoctoral de la AECC con la propuesta ‘Mejorando la planificación de radioterapia con aprendizaje profundo’.

El proyecto cuenta con el soporte del grupo de las profesoras Gracia Ester Martín Garzón y Juana López Redondo, del Grupo de Supercomputación y Algoritmos. El desarrollo de este trabajo propiciará terapias contra el cáncer altamente individualizadas, acortará los plazos de diseño clínico y atenuará las secuelas negativas.

Institutional Backing and Research Portfolio Expansion

La ayuda está dotada con más de 132.000 euros para cuatro años. El máximo representante de la institución académica almeriense, José Joaquín Céspedes, ha puesto de relieve la magnitud de esta subvención y el valor de impulsar el talento investigador mediante colectivos de alta cualificación, recalcando que figura entre los respaldos de mayor relevancia otorgados por organismos públicos o privados. Con esta cuarta beca, la AECC en Almería destina ya 500.000 euros a investigación.

Hasta el momento, la institución académica almeriense acumula cuatro trabajos de doctorado patrocinados por la AECC abarcando temáticas diversas, desde la actividad física aplicada al cáncer de mama y la caracterización metabólica en tumores de colon hasta el cuidado de menores que han superado patologías oncológicas en su infancia. Magdalena Cantero, al frente de la delegación de la AECC en Almería, ha señalado que la entidad promueve la consolidación de un tejido científico que cubra todas las etapas de la patología y cualquier clase de tumor.

Overview of UAL-AECC Radiotherapy AI Project Metrics Metric Category Project Specification Principal Investigator Nelson García Román Funding Entity Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) Financial Allocation > 132,000 euros over 4 years Core Technology IA para mejorar la planificación de la radioterapia Supervising Research Group Grupo de Supercomputación y Algoritmos (UAL)

Contraindications & When to Consult a Doctor

Indicando la relevancia del tratamiento, García Román ha señalado que la radioterapia constituye hoy en día uno de los recursos fundamentales en la lucha contra esta enfermedad.

Foto: tuperiodico.soy

Future Trajectory in Precision Oncology

Gracias a los hallazgos de este estudio se lograrán abordajes terapéuticos contra el cáncer mucho más personalizados, disminuyendo los plazos de preparación clínica y atenuando los efectos adversos, «lo que incrementará significativamente la eficiencia clínica y mejorará la calidad de vida y los resultados de los pacientes».

References