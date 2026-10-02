Universidad de California San Diego lanza el premio bienal ArtsConnect

Universidad de California San Diego lanza el premio bienal ArtsConnect

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Un premio de $20,000 USD ha sido lanzado en la Universidad de California San Diego a través del nuevo galardón bienal ArtsConnect Prize. La iniciativa busca apoyar el desarrollo de una obra nueva y ambiciosa que refleje el papel de las artes como medio de conexión para creadores de toda la región de San Diego-Tijuana.

El proyecto culminará en octubre de 2027 con una residencia de una semana y una presentación pública en la institución. El rector Pradeep K. Khosla señaló que el premio ArtsConnect Prize expande esa energía más allá de la universidad, e invita a los artistas de nuestra región a involucrarse con nuestra comunidad creativa e imaginar una obra que solo podría surgir a través de esta forma intercambio.

Detalles del Apoyo y la Producción

Además del premio incondicional de $20,000 USD, la universidad proporcionará hasta $10,000 USD en apoyo para la producción del proyecto, junto con alojamiento en el campus durante la semana de la residencia. Cristina Della Coletta, decana de la Escuela de Artes y Humanidades y codirectora de ArtsConnect, indicó que la intención es inspirar obras que celebren historias compartidas y tradiciones culturales mediante el intercambio interdisciplinario.

Espacios de Colaboración en el Campus

Los artistas seleccionados colaborarán con académicos y personal universitario para presentar su trabajo en espacios que incluyen el Anfiteatro Familiar Epstein, la Sala de Conciertos Conrad Prebys y la Galería Principal del Departamento de Artes Visuales. Asimismo, los proyectos podrán desarrollarse en espacios libres localizados dentro del área de 485 hectáreas del campus.

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Omar El Sayed - World Editor

Omar El Sayed is Archyde’s World Editor, focused on international affairs, diplomacy, conflict, and cross-border political developments. He brings a global newsroom perspective to complex events and helps readers understand how regional stories connect to wider geopolitical shifts.

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