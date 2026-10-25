Global Country and State Directory List

Global directories and tracking platforms compile extensive listings spanning states, territories, zip codes, and countries worldwide as detailed in the directory records. These geographic frameworks organize regions ranging from US states and Canadian provinces to international territories.
Directory Maps Locations Across United States States
The extensive directory structure maps out a comprehensive roster of locations. United States coverage extends across Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Washington D.C., West Virginia, Wisconsin, and Wyoming. Territories and specialized zones include Puerto Rico, US Virgin Islands, Armed Forces Americas, Armed Forces Pacific, Armed Forces Europe, Northern Mariana Islands, Marshall Islands, American Samoa, Federated States of Micronesia, Guam, and Palau.
International listings encompass Canadian provinces and territories such as Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Northwest Territories, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, and Yukon Territory. Sovereign nations and global regions cataloged in the directory range from the United States of America, Mexico, the Bahamas, Cuba, the Dominican Republic, Haiti, and Jamaica to numerous countries across Europe, Asia, Africa, and Oceania, including Ireland, Uruguay, the Eastern Republic of Uzbekistan, Vanuatu, the Bolivarian Republic of Venezuela, the Socialist Republic of Viet Nam, Wallis and Futuna Islands, Western Sahara, Yemen, the Republic of Zambia, and the Republic of Zimbabwe.
Platforms Track Major League Soccer Schedules and Results
Alongside geographic indexes, sports coverage platforms track major league schedules across soccer providing updates on match results and fixtures. Major League Soccer scoreboards outline competition dates spanning from February through November, incorporating tournaments and league matchups such as matches on Saturday, February 21, Sunday, February 22, Saturday, February 28, Sunday, March 1, Saturday, March 7, Sunday, March 8, Saturday, March 14, Sunday, March 15, Saturday, March 21, Sunday, March 22, Saturday, April 4, Saturday, April 11, Sunday, April 12, Friday, April 17, Saturday, April 18, Sunday, April 19, Wednesday, April 22, Saturday, April 25, Sunday, April 26, Saturday, May 2, Sunday, May 3, Saturday, May 9, Sunday, May 10, Wednesday, May 13, Saturday, May 16, Sunday, May 17, Saturday, May 23, Sunday, May 24, Thursday, July 16, Friday, July 17, Wednesday, July 22, Saturday, July 25, Wednesday, July 29, Friday, July 31, Saturday, August 1, Saturday, August 8, Saturday, August 15, Sunday, August 16, Wednesday, August 19, Saturday, August 22, Sunday, August 23, Saturday, August 29, Sunday, August 30, Friday, September 4, Saturday, September 5, Wednesday, September 9, Saturday, September 12, Sunday, September 13, Friday, September 18, Saturday, September 19, Sunday, September 20, Wednesday, September 23, Saturday, September 26, Sunday, September 27, Wednesday, September 30, Thursday, October 1, Tuesday, October 6, Saturday, October 10, Sunday, October 11, Wednesday, October 14, Saturday, October 17, Sunday, October 18, Wednesday, October 21, Saturday, October 24, Sunday, October 25, Wednesday, October 28, Saturday, October 31, Sunday, November 1, and Saturday, November 7.