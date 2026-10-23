Judi Dench deja el cine y el teatro por una afección ocular

No tiene absolutamente nada bueno, afirmó Judi Dench al ser preguntada sobre el envejecimiento durante una entrevista reciente con la BBC (Espinof). La reconocida actriz británica de 91 años se ha visto obligada a alejarse definitivamente de la interpretación cinematográfica y teatral debido a una afección ocular.
La artista confesó abiertamente su situación actual:
No puedo estar en el escenario. Ya no puedo hacer obras de teatro. Ya no puedo hacer películas. Ya no puedo leer. A Dench le fue diagnosticada en 2012 una degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una enfermedad que deteriora su visión hasta el punto de dificultarle reconocer rostros y le impide leer con normalidad los guiones que recibe para preparar sus personajes.
Una trayectoria histórica en la gran pantalla
Nacida en 1934, la intérprete debutó a los 23 años y desarrolló una carrera de más de seis décadas que la consolidó como una de las grandes damas de la escena internacional. Su talento fue reconocido con un Óscar a la mejor actriz de reparto por dar vida a la reina Isabel I en
Shakespeare in Love. Además, dejó su huella en la gran pantalla como la primera mujer en interpretar a M en la saga James Bond y participó en producciones como
Las crónicas de Riddick.
Adaptación a la pérdida de visión
A pesar de que la pérdida de visión ha imposibilitado su continuidad en los platós de cine y los escenarios teatrales, la actriz ganadora del Óscar no se ha apartado por completo de la vida pública. Dench mantiene apariciones públicas y habla abiertamente sobre su proceso de adaptación, destacando el papel fundamental que la radio ocupa en su día a día.