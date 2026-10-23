Judi Dench deja el cine y el teatro por una afección ocular

No tiene absolutamente nada bueno , afirmó Judi Dench al ser preguntada sobre el envejecimiento durante una entrevista reciente con la BBC (Espinof). La reconocida actriz británica de 91 años se ha visto obligada a alejarse definitivamente de la interpretación cinematográfica y teatral debido a una afección ocular.

La artista confesó abiertamente su situación actual: No puedo estar en el escenario. Ya no puedo hacer obras de teatro. Ya no puedo hacer películas. Ya no puedo leer . A Dench le fue diagnosticada en 2012 una degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una enfermedad que deteriora su visión hasta el punto de dificultarle reconocer rostros y le impide leer con normalidad los guiones que recibe para preparar sus personajes.

Una trayectoria histórica en la gran pantalla

Nacida en 1934, la intérprete debutó a los 23 años y desarrolló una carrera de más de seis décadas que la consolidó como una de las grandes damas de la escena internacional. Su talento fue reconocido con un Óscar a la mejor actriz de reparto por dar vida a la reina Isabel I en Shakespeare in Love . Además, dejó su huella en la gran pantalla como la primera mujer en interpretar a M en la saga James Bond y participó en producciones como Las crónicas de Riddick .

Adaptación a la pérdida de visión

A pesar de que la pérdida de visión ha imposibilitado su continuidad en los platós de cine y los escenarios teatrales, la actriz ganadora del Óscar no se ha apartado por completo de la vida pública. Dench mantiene apariciones públicas y habla abiertamente sobre su proceso de adaptación, destacando el papel fundamental que la radio ocupa en su día a día.