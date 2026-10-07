Kenya : l’OMS annonce des jours décisifs face à l’Ebola

Les prochains jours s’annoncent décisifs pour empêcher une transmission communautaire de la souche Bundibugyo du virus Ebola au Kenya, selon les déclarations de la Dre Neema Rusibamayila Kimambo, représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le pays, rapportées par ONU Info. Les autorités kényanes traquent actuellement l’ensemble des personnes susceptibles d’avoir été exposées au virus à la suite d’un premier décès enregistré à Nairobi.

Le patient concerné est un homme ayant vécu plusieurs années en République démocratique du Congo (RDC), où sévit une flambée d’Ebola dans l’est du territoire. Tombé malade en RDC, il a pris un vol pour Nairobi via l’Ouganda le 3 octobre. À son arrivée dans la capitale kényane, il s’est rendu directement dans un établissement de santé, où il est décédé lundi.

Quarantaine des proches et du personnel soignant

Le gouvernement déploie tous les efforts possibles pour identifier et retrouver toutes les personnes contacts. Une liste d’une dizaine de proches a déjà été établie ; selon l’OMS, ceux-ci coopèrent pleinement et ont été placés en quarantaine, certains s’étant même signalés spontanément. Parallèlement, 21 agents de santé ayant pris en charge le patient, ainsi que des infirmiers de laboratoire et d’autres membres du personnel, ont été identifiés comme contacts potentiels. Bien que ces professionnels aient appliqué les mesures de prévention et de contrôle des infections, des dispositions ont été prises pour les placer en quarantaine afin de surveiller leur état de santé.

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Recherche des passagers du vol et mesures de prévention

Les autorités collaborent également avec la compagnie aérienne pour retrouver les quelque 23 passagers et quatre membres d’équipage présents à bord du vol reliant Entebbe à Nairobi. L’OMS apporte son soutien au Kenya, à la RDC et à l’Ouganda dans les opérations de recherche des contacts, de surveillance et de dépistage. Face aux inquiétudes, l’agence appelle la population à ne pas céder à la panique tout en maintenant une hygiène rigoureuse, en se lavant régulièrement les mains et en évitant les contacts physiques rapprochés. Les autorités rappellent qu’en cas de malaise, il est impératif de se rendre rapidement dans un établissement de santé pour se faire soigner.