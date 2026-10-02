Marco Silva rotates squad as Benfica defeats Estoril 3-1 in practice game

O Benfica venceu o Estoril por 3-1 num jogo-treino realizado à porta fechada no Benfica Campus, no Seixal, aproveitando a paragem para os compromissos internacionais para dar minutos aos jogadores menos utilizados e aos atletas que não foram convocados para as respetivas seleções nacionais. A partida permitiu à equipa técnica comandada por Marco Silva testar várias alternativas num plantel afetado por numerosas ausências internacionais e lesões.

Os golos da formação encarnada foram apontados por Anísio Cabral, Claudio Echeverri e Rafa Silva num encontro em que o único golo do Estoril foi marcado por João Carvalho, capitão da equipa adversaria e jogador formado no Seixal. Devido à ausência dos guarda-redes habituais da equipa principal — cedidos às seleções, incluindo as opções dos sub-21 e sub-19 —, o técnico teve de recorrer a jovens da equipa B e dos Sub-23 para compor o grupo de trabalho e assegurar a realização do teste particular.

Gestão de Plantel e Oportunidades

A sessão de trabalho serviu para Marco Silva observar de perto jogadores que têm somado poucos minutos esta temporada, como Índio, El Karouani, Manu Silva, Jhon Durán e Anísio Cabral, além de integrar habituais titulares como Rafa e Clément Lenglet que já não competiam desde o clássico contra o FC Porto. Entre os marcadores, destacou-se o médio ofensivo Claudio Echeverri, contratado no verão, que procurou demonstrar serviço após contabilizar apenas 18 minutos de utilização oficial na presente época.

O boletim clínico do clube continua a registar as baixas de Enzo Barrenechea, Jaden Umeh, Alexander Bah, Kaminski e Ibrahima Ba, entregues ao departamento médico. A estes soma-se uma extensa lista de internacionais ausentes, entre os quais Samuel Soares, Tomás Araújo, João Palhinha, Anatoliy Trubin, Fredrik Aursnes, Vangelis Pavlidis e Gianluca Prestianni.

Foto: A Bola

Próximos Compromissos Oficiais

Terminado o período de treinos particulares na Margem Sul, o Benfica foca-se agora no regresso à competição oficial da oitava jornada da Liga marcada para o próximo dia 11 de outubro, um domingo, com a receção ao Vitória de Guimarães no Estádio da Luz. Do outro lado, o Estoril tem agendada a sua deslocação ao reduto do Académico de Viseu para o dia imediatamente anterior.