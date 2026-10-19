Rusia lanza ataque masivo con misiles y drones contra Kiev

El Ejército ruso lanzó un ataque masivo con 16 misiles balísticos y drones contra Kiev y su región adyacente este lunes 19 de octubre de 2026, en respuesta a la ofensiva ucraniana del domingo contra San Petersburgo. El bombardeo nocturno dejó al menos una persona muerta y otras ocho heridas, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania, tras registrar daños en viviendas, una institución educativa, una estación de metro y centros comerciales de la capital.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció a través de su cuenta en X que el país quedó de nuevo a ciegas ante la ofensiva. Se produjo un nuevo ataque de misiles balísticos rusos en varias tandas durante la noche y, de nuevo, no hubo ningún aviso previo de nuestros socios , señaló el mandatario, recalcando que las fuerzas armadas sufren un déficit de misiles antibalísticos que las deja vulnerables.

Desarrollo del bombardeo y objetivos militares

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, el operativo tuvo como blanco empresas de la industria militar, almacenes de misiles de crucero y drones, además de centros de datos en Kiev y sus alrededores. La Fuerza Aérea ucraniana detalló que el ataque se ejecutó en varias tandas: no se recibió aviso previo durante la primera ronda de misiles balísticos, aunque el ejército sí fue notificado en la segunda tanda disparada durante la madrugada. Asimismo, la Fuerza Aérea informó del derribo de 4 misiles de crucero y de 243 de los 269 drones empleados por Rusia en esta última jornada.

Foto: ABC

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, señaló en una intervención televisiva que esta es la tercera vez en el plazo de una semana que Ucrania no recibe avisos similares de sus socios —como ocurrió la semana pasada con Estados Unidos—, impidiendo que la población tuviera tiempo para ponerse a cubierto. Expertos ucranianos analizan lo ocurrido junto a sus socios, mientras que el Servicio de Emergencias constató daños en al menos tres distritos de la ciudad.

Reacciones internacionales y cruce de acusaciones

Desde Uzbekistán, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, negó que se haya producido una interrupción en el intercambio de información de inteligencia con Kiev. No ha habido ninguna pausa , declaró Rubio a periodistas en Samarcanda, aunque estimó que Zelenski debe centrarse (…) en poner fin a la guerra . Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra el mandatario ucraniano en su plataforma Truth Social, asegurando que ha logrado grandes avances en las negociaciones de paz pero afirmando que a Zelenski no le importa y que no quiere que la guerra termine.

Foto: El Mundo

Las tensiones se enmarcan en una campaña sostenida en la que la aviación rusa ha lanzado ataques diarios contra Kiev durante casi un mes, con el fin de obligar a Zelenski a capitular. El domingo previo, San Petersburgo y la región de Leningrado sufrieron un bombardeo masivo con drones que dejó un muerto y una decena de heridos, afectando terminales de petróleo y centros de datos en la ciudad natal de Vladímir Putin.