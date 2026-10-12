Ensayo Evera Breast Cancer: giredestrant y everolimus duplican supervivencia

En el ensayo clínico internacional de fase 3 evERA Breast Cancer, la combinación oral de giredestrant y everolimus duplicó la mediana de la supervivencia libre de progresión en pacientes con cáncer de mama avanzado con mutación en el gen ESR1, alcanzando 10 meses frente a 5,5 meses con la terapia endocrina estándar más everolimus.

El estudio, liderado por la Dra. Erica L. Mayer del Dana–Farber Cancer Institute en Boston, incluyó a 373 pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con receptor de estrógeno positivo (RE+) y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano negativo (HER2-) que habían presentado progresión a inhibidores de CDK4/6 e inhibidores de aromatasa.

Diseño y resultados del ensayo clínico

El ensayo aleatorizó a los participantes en una proporción 1:1. Los pacientes del grupo experimental recibieron giredestrant oral a una dosis de 30 mg una vez al día más everolimus de 10 mg diarios, mientras que el grupo control recibió terapia endocrina estándar —que incluyó exemestano, fulvestrant o tamoxifeno— combinada con everolimus de 10 mg diarios.

Breast Cancer Breakthroughs: ASCO 2026 – Trials Testing Giredestrant (lidERA, persevERA and evERA)

En la población general del ensayo, la mediana de la supervivencia libre de progresión fue de 8,8 meses para el régimen experimental en comparación con 5,5 meses para el grupo control. Asimismo, la tasa de respuesta objetiva en los tumores con mutación en ESR1 alcanzó el 26,6% frente al 13,8% observado en el grupo de terapia estándar.

Perfil de seguridad y mecanismos de resistencia

Las vías de resistencia adquirida evaluadas en la investigación involucran la señalización aberrante del eje PI3K-AKT-mTOR y mutaciones en el gen ESR1, las cuales están presentes en aproximadamente el 40% de los pacientes expuestos a tratamiento endocrino previo.

Giredestrant plus everolimus new treatment option in ER+, HER2– advanced breast cancer, post-CDK…

Respecto a la seguridad, los eventos adversos afectaron al 98,9% de los pacientes en el grupo experimental y al 96,8% en el grupo control. Entre los efectos más frecuentes se registraron la estomatitis, la diarrea y la anemia en proporciones similares en ambos brazos del estudio.