Küresel dizel ticaretindeki arz açığı, uluslararası piyasalarda toplam sevkiyat hacminin yüzde 25’ine ulaştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova’daki Rusya Enerji Haftası’nda yaptığı açıklamada, Basra Körfezi’nden sevkiyatların yapılamaması ve Rusya’nın dizel ihracat kısıtlamaları nedeniyle dizelin varil fiyatının yaklaşık 200 dolara çıktığını duyurdu.

The Bottom Line

Arz Darboğazı: Küresel dizel arz açığı, toplam dünya ticaretinin tam yüzde 25’lik kesimini etkiliyor.

Küresel dizel arz açığı, toplam dünya ticaretinin tam yüzde 25’lik kesimini etkiliyor. Fiyat Anomalisi: Ham petrolün varil fiyatı 120 dolar bandında işlem görürken, dizel yakıtın varil maliyeti 200 dolar sınırını aştı.

Ham petrolün varil fiyatı 120 dolar bandında işlem görürken, dizel yakıtın varil maliyeti 200 dolar sınırını aştı. Yapısal Nedenler: Basra Körfezi ülkelerinden yaşanan sevkiyat aksaklıkları ve Rusya’nın iç piyasayı koruma hamleleri krizi derinleştiriyor.

Moskova Zirvesinde Açıklanan Çarpıcı Rakamlar

Başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası ana oturumunda konuşan Novak, piyasadaki fiziksel açık oranının dünya ticaretinin yüzde 25’ini bulduğunu vurguladı.

Burada tablo oldukça net: Arz tarafındaki bu devasa daralma, rafineri marjlarını doğrudan yukarı yönlü tetikliyor.

Enerji Kalemi / Bölge Fiyat Seviyesi (Varil Başına) Piyasa Durumu Ham Petrol (Küresel) 120 Dolar Yüksek Volatilite Dizel (Singapur Toptan) 200 Dolar+ Tarihi Zirve Bölgesi Dizel (Avrupa ve ABD) Yaklaşık 220 Dolar Arz Açığı Baskısı Altında

Basra Körfezi Çıkmazı ve Rus İhracat Yasakları

Krizin temelinde iki kritik faktör yatıyor. Birincisi, Basra Körfezi ülkelerinden dış pazarlara düzenli sevkiyat gerçekleştirilememesi. İkincisi ise Moskova’nın iç piyasadaki arz güvenliğini sağlamak amacıyla temmuz ayından bu yana uyguladığı dizel ihracat yasakları.

Photo: Ekonomim

Bu iki gelişme, küresel rafineri kapasitelerindeki mevcut daralmalarla birleşti.

Avrupa Ticareti ve ABD Sevkiyat Anlaşması Üzerindeki Tartışmalar

Novak, Moskova ile Washington arasında gerçekleştirilen dizel sevkiyatı mutabakatını savundu. Bu hamleyi tüm piyasa aktörleri için rasyonel bir karar olarak nitelendiren Rus yetkili, Avrupa Birliği’nin eleştirilerine sert çıktı. Avrupalı ortakların siyasi kararlarının tüketici ihtiyaçlarıyla çeliştiğini belirten Novak, bu durumun faturasını yine Avrupalı son kullanıcıların ödediğini kaydetti.

Avrupalı ortaklarımızın siyasi kararlarının ve açıklamalarının, piyasanın ve tüketicilerin ihtiyaçlarıyla çelişmesine alışkınız. Bundan öncelikle Avrupalı tüketiciler zarar görüyor.

Rakamlar ticari hattın boyutunu da gözler önüne seriyor. Moskova yönetimi, 2022 yılından bu yana Avrupa’ya toplam 320 milyar dolarlık enerji sevkiyatı gerçekleştirdi. 2026 yılının ilk 9 aylık diliminde ise bu tutar 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonist Baskılar ve Tarımsal Maliyetler

Dizel fiyatlarındaki bu anomaliler, yalnızca otomotiv sektörünü değil, doğrudan tarımsal üretim maliyetlerini de yukarı taşıyor. Mazot ve motorin girdilerinin artması, tarladan sofraya kadar uzanan tedarik zincirinde maliyet kaynaklı enflasyonu tetikliyor. Küresel enerji fiyatlarındaki bu tırmanış, tüketicileri hızla alternatif enerji kaynaklarına yönlendiriyor.

Photo: Anadolu Ajansı